Düsseldorf (dpa) - Die Iserlohn Roosters aus der Deutschen Eishockey- Liga haben den 21 Jahre alten gebürtigen Kanadier Davis Koch auf Probe verpflichtet und mit einem sogenannten Try-Out-Vertrag ausgestattet. Das gab der Club am Samstag bekannt. Der Neuzugang kommt von den Vancouver Giants und wurde in den vergangenen fünf Spielzeiten in der Western Hockey League (WHL) ausgebildet.