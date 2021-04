Die gesamte Mannschaft des Eishockey-Clubs Iserlohn Roosters muss nach einem positiven Corona-Test in Quarantäne. Das Ergebnis war während der regulären Testreihe aufgetreten, daraufhin wurden nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt alle Spieler sowie Trainer und Betreuer in häusliche Quarantäne geschickt. Die Quarantäne gilt zunächst bis Ostermontag, dann folgen weitere Tests. Die geplanten DEL-Partien der Iserlohn Roosters am Ostersonntag beim ERC Ingolstadt sowie am Montag bei den Straubing Tigers wurden abgesagt. Die Nachholtermine stehen noch nicht fest.