Iserlohn (dpa/bb) - Für Trainer Serge Aubin war die Niederlage der Eisbären Berlin beim Tabellenletzten der Deutschen Eishockey Liga (DEL) leicht zu erklären. "Die letzten Spiele haben emotional ihren Tribut von den Spielern gefordert", sagte der Kanadier am Sonntag nach dem 2:5 gegen die Iserlohn Roosters. Nachdem sein Team aufgrund zahlreicher Ausfälle seit Wochen nur noch mit drei Angriffsreihen auflaufen konnte, sei "der Tank ein wenig leer" gewesen, so Aubin.

So startete der Tabellenvierte knapp zwei Tage nach dem hart erkämpften 4:3-Sieg über Spitzenreiter München beim Liga-Schlusslicht Iserlohn desolat: Schon nach acht Minuten lagen die Berliner mit 0:4 zurück. "Wir waren am Anfang nicht bereit", räumte der Trainer ein. "Wir haben am Freitag gegen München viel gegeben und konnten uns davon nicht gut genug erholen." Anders als in einigen der vergangenen Spiele reichten die Kräfte diesmal nicht mehr, um noch eine erfolgreiche Aufholjagd zu initiieren. "Im zweiten Drittel hatten wir einige Chancen, konnten diese aber nicht nutzen", sagte Aubin.

Die Eisbären setzen nun darauf, dass sich die Personalsituation bis zum Spiel bei der Düsseldorfer EG am Freitag (19.30 Uhr/Magentasport) etwas entspannt. Dann stehen Lukas Reichel und Eric Mik, die am Sonntag mit der U20-Nationalmannschaft den Klassenerhalt bei der A-Weltmeisterschaft feierten, wieder zur Verfügung. Beide dürften mit einigem Selbstbewusstsein zurückkehren: Beim 6:0 im entscheidenden Relegationsspiel gegen Kasachstan zählten sie zu den Torschützen. Zudem besteht Hoffnung, dass einige der Verletzten am Freitag wieder einsatzfähig sein werden.