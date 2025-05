Tropmann absolvierte in der vergangenen Saison 37 Spiele beim Kölner Kooperationspartner EC Bad Nauheim in der zweiten Liga, zudem kam er auf sieben Einsätze in der DEL. Zum Jahreswechsel führte der 19-Jährige, der zuvor alle Nachwuchs-Nationalmannschaften durchlaufen hatte, die U20-Auswahl bei der WM in Kanada als Kapitän aufs Eis.