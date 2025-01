Die Partie war wegen eines Lecks an der Ammoniak-Leitung unter der Eisfläche in der ersten Drittelpause beim Stand von 2:0 für Ingolstadt abgebrochen worden. Laut der Gastgeber war eine unsachgemäße Bohrung an der Torverankerung Grund für das Leck. Die DEL entschied, dass Bremerhaven „für die Handlungen von Mitarbeitern des Hallenbetreibers verantwortlich“ sei, deshalb wurde dem Klub das Verschulden an dem Spielabbruch zugerechnet. Ingolstadt baut damit seinen Vorsprung in der Tabelle vor Titelverteidiger Eisbären Berlin auf sechs Punkte aus.