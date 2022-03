Ein beeindruckendes Schlussdrittel hat den Straubing Tigers einen spektakulären Sieg beim Tabellenführer der Deutschen Eishockey Liga (DEL) beschert. Am Sonntag lagen die Niederbayern bei den Eisbären Berlin mit 1:3 zurück, als das letzte Drittel begann. Dort erzielte die Mannschaft von Trainer Tom Pokel noch fünf Tore, siegte so mit 6:3 und untermauerte durch den fünften Sieg in Serie ihren vierten Tabellenrang. David Elsner brachte die Tigers in Minute 16 mit 1:0 in Führung und doch gingen die Straubinger mit einem mulmigen Gefühl in die erste Drittelpause, da ihr Verteidiger Benedikt Schopper kurz zuvor mit Verdacht auf eine schwere Knieverletzung mit der Trage vom Eis gebracht werden musste. "Wir müssen uns aufs Spiel konzentrieren, das wird der Schoppi auch wollen", sagte Elsner nach dem Startdrittel bei Magentasport. Drei Gegentore später sahen die Straubinger Chancen nicht mehr gut aus, doch das Tigers-Schlussdrittel hatte es in sich. Erneut Elsner (42.), Taylor Leier (44.), Parker Tuomie (48.), Jason Akeson (52.) und Kael Mouillierat (59., leeres Tor) bescherten den Tigers mit ihren Treffern noch einen klaren Sieg. Torhüter Sebastian Vogl, der nach sechswöchiger Verletzungspause ein erfolgreiches Comeback feierte, rief nach Spielende ein neues Ziel aus: "Wir arbeiten uns Stück für Stück nach vorne - und jetzt greifen wir die Top vier an."