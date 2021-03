Die Nürnberg Ice Tigers stecken in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) weiter tief in der Krise. Das abgeschlagene Schlusslicht der Süd-Gruppe verlor am Dienstag 2:3 (2:0, 0:2, 0:0, 0:1) nach Verlängerung gegen die Augsburger Panther. Es war bereits die fünfte Niederlage nacheinander für die Franken. Adam Payerl entschied die Partie in der vierten Minute der Verlängerung für die Gäste, die zuvor ebenfalls vier Partien nicht gewinnen konnten.