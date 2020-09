Die Nürnberg Ice Tigers haben Stürmer Marcel Kurth verpflichtet. Wie der fränkische Verein aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Sonntag mitteilte, kommt der 26-Jährige von Ligarivale Schwenninger Wild Wings. Er erhält einen Vertrag für die kommende Saison. In bislang 232 DEL-Spielen erzielte der Linksschütze 26 Tore und bereitete 51 Treffer vor. "Marcel passt als Typ super zu uns und hat ein sehr gutes Spielverständnis", sagte Ice-Tigers-Trainer Frank Fischöder. "Er möchte die Chance, bei einem neuen Klub eine verantwortungsvolle Rolle in der Offensive zu bekommen, unbedingt nutzen."