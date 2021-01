Der EHC München hat in dem finnischen Angreifer Kalle Kossila einen guten Fang gemacht, nun hoffen die Verantwortlichen vor dem Spitzenspiel in Mannheim, dass er nicht so bald zurück in die NHL muss

Von Christian Bernhard, München

Kalle Kossila hat kürzlich erzählt, wie wohl er sich beim EHC Red Bull München fühlt. Großartig sei es hier, sagte der Finne, die EHC-Spieler hätten es ihm auch sehr leicht gemacht. Der Angreifer ist erst seit drei Wochen in der bayerischen Landeshauptstadt, scheint sich aber schon bestens integriert zu haben. Sein allgemeines Wohlbefinden übertrug sich Anfang der Woche aufs Eis, beim deutlichen 6:0-Derby-Heimsieg über die Nürnberg Ice Tigers eröffnete er den Torreigen, es war sein erster Treffer im EHC-Trikot. Zum 6:0 von Yasin Ehliz steuerte der 27-Jährige noch einen Assist bei. Am Samstag geht Kossila nun in sein viertes Spiel für die Münchner, und das hat es in sich: Der EHC ist zu Gast bei den Mannheimer Adlern (17.30 Uhr), es ist das erste Saisonduell zwischen den beiden Topfavoriten auf den Titel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL).

24 Stunden Bangen: Jeder Klub aus der NHL hätte den Finnen verpflichten können

eine Dass Kossila in Mannheim auf dem Eis steht, ist nicht selbstverständlich - und erzählt einiges über die neuen Herausforderungen, die die Corona-Pandemie über die Eishockeywelt gebracht hat. Kurz vor der Partie gegen Nürnberg wurde der Finne, den der EHC von den Toronto Maple Leafs ausgeliehen hat, von der kanadischen NHL-Organisation auf die sogenannte Waivers-Liste, eine Art Transferbörse, gesetzt. Das bedeutete, dass jeder andere NHL-Klub 24 Stunden lang die Möglichkeit hatte, sich seine Dienste zu sichern. Während Kossila also im Münchner Trikot gegen die Nürnberger spielte, lag sein sportliches Schicksal in den Händen von 30 NHL-Sportdirektoren, die ihn im Falle einer Verpflichtung sofort nach Nordamerika hätten zurückrufen können. Dem EHC waren in diesem Spiel abseits des Eises die Hände gebunden, die Verantwortlichen konnten nur zuschauen und wie Kossila 24 Stunden lang gespannt auf die Waivers-Liste blicken. "Corona hat für neue Business-Strukturen im professionellen Eishockey gesorgt", sagte Münchens Trainer Don Jackson. "Wir müssen lernen, damit umzugehen."

Dominik Kahun spielte das Vorbereitungsturnier noch für den EHC München, dann musste er zurück nach Edmonton.

Im Fall Kossila ging es gut aus für den EHC, kein NHL-Klub griff beim Finnen zu, der somit vorerst weiter für die Münchner spielen kann. Sobald die Saison in der AHL, der Unterbauliga der NHL, startet, dürfte sein Status neu bewertet werden, denn er ist Teil des Kaders der Toronto Marlies, die zur Maple-Leafs-Organisation gehören. Vorerst kann Kossila weiter jenen Platz beim EHC einnehmen, den Dominik Kahun während des Vorbereitungsturniers auf die erst im Dezember gestartete DEL-Spielzeit inne hatte. Kahun war ebenfalls ausgeliehen - und musste kurz vor dem deutschen Saisonstar nach Edmonton, zu seinem NHL-Klub. Statt Kahun läuft nun Kossila als Mittelstürmer in der Angriffsreihe um Frank Mauer und Philip Goggula auf.

Wie sehr die europäischen Klubs derzeit von den Eishockey-Entscheidungen in Übersee abhängig sind, bekamen auch die Adler Mannheim in den vergangenen Wochen zu spüren. Lean Bergmann und Marc Michaelis, die an die Adler ausgeliehen waren, wurden am Tag des ersten Mannheimer Saisonspiels nach Nordamerika zurückbeordert. Vor wenigen Tagen gaben die Mannheimer bekannt, dass Tim Stützle, der derzeit bei der U20-WM in Kanada groß aufspielt, schon ab Januar zu den Ottawa Senators wechseln wird, um sich dort einen Platz im NHL-Team zu ergattern. Die Mannheimer hätten ein Veto dagegen einlegen können, da er noch bei ihnen unter Vertrag stand - taten sie aber nicht. "Tim bekommt nun die Chance, es ins Team der Senators zu schaffen und sich in der besten Liga der Welt mit den besten Spielern zu messen", sagte Adler-Sportmanager Jan-Axel Alavaara. Dem EHC könnte es mit dem von den Buffalo Sabres gedrafteten John-Jason Peterka gleich ergehen.

"Es gibt immer eine Lösung und noch genügend Spieler", sagt ein entspannter EHC-Trainer Don Jackson

Jackson ist trotz der zusätzlichen Unwägbarkeiten in dieser Saison entspannt. "Es gibt immer eine Lösung", erklärte er, "und es gibt noch genügend Spieler." Beim EHC werden es im Moment allerdings immer weniger gesunde Akteure. Gegen die Nürnberger verletzten sich Nicolas Appendino und Luca Zitterbart, Appendino droht nach einer schweren Blessur am Bein sogar das Saisonaus. Da auch Konrad Abbeltshauser verletzt ist, stehen Jackson in Mannheim nur noch fünf gelernte Verteidiger zur Verfügung. Voraussichtlich wird Angreifer Maximilian Daubner defensiv aushelfen, das tat er bereits in der Endphase des Nürnberg-Spiels.

Die Wackelkopf-Figur von Kossila war in San Diegos Fanshop ein Verkaufsrenner

Kossila wird den Fokus auf seine Offensivaufgaben legen, wobei er auch schon angedeutet hat, dass er ein Stürmer ist, der auch in der Rückwärtsbewegung fleißig ist. Dass er besondere Aktionen in seinem Repertoire weiß, hat er bereits bewiesen. 2017 beförderte er die Scheibe aus der Luft ins Tor, nachdem er sie sich hinter dem Kasten auf den Schläger gelegt hatte. Die San Diego Gulls, sein damaliger Klub, produziertem aufgrund des spektakulären Treffers eine Wackelkopf-Figur von Kossila, die ein Verkaufsrenner im Fanshop wurde.