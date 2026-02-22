Erstmals seit 2006 nehmen beide deutschen Eishockey-Teams am Olympia-Turnier teil. Für die Olympischen Spiele pausiert die NHL, somit gehen die Männer mit allen Profis aus der nordamerikanischen Elite-Liga an den Start. Amtierende Olympiasieger sind Finnland (Männer) und Kanada (Frauen).

Olympia-Spielplan für die deutschen Eishockey-Männer

In der Gruppenphase müssen die DEB-Cracks drei Spiele absolvieren. Die Gruppenersten sowie der beste Zweite aus den insgesamt drei Gruppen sind automatisch für das Viertelfinale qualifiziert. Die übrigen acht Teams spielen eine Viertelfinal-Qualifikation. Bereits nach 23 Sekunden traf Deutschlands Superstar Leon Draisaitl.Das DEB-Team gewann gegen Dänemark das Auftaktspiel mit 3:1.

Gegen Lettland setzte es eine überraschende Niederlage und gegen die durchgehend mit NHL-Profis bestückten US-Amerikaner hielt das DEB-Team lange gut mit - und verlor am Ende doch mit 5:1. Im Playoff zum Viertelfinale ließ Deutschland den Franzosen keine Chance. Doch dort war dann Schluss. Slowakei zeigte sich kaltschnäuzig und besiegte die DEB-Cracks deutlich mit 6:2.

Im Finale stehen erwartungsgemäß die USA und Kanada. Es ist das Traumfinale im Eishockey, weil beide Nationen die besten Spieler der Welt hat.

K.o.-Phase der Männer

Di., 17.2, 12.10 Uhr: Deutschland - Frankreich 5:1

- Frankreich 5:1 Di., 17.2., 12.10 Uhr: Schweiz - Italien 3:0

- Italien 3:0 Di., 17.2., 16.40 Uhr: Tschechien - Dänemark 3:2

- Dänemark 3:2 Di., 17.2., 21.10 Uhr: Schweden - Lettland 5:1

- Lettland 5:1 Mi., 18.2., 12.10 Uhr: Slowakei - Deutschland 6:2

- Deutschland 6:2 Mi., 18.2., 16.40 Uhr: Kanada - Tschechien 4:3 n.V.

- Tschechien 4:3 n.V. Mi., 18.2., 18.10 Uhr: Finnland - Schweiz 3:2 n.V.

- Schweiz 3:2 n.V. Mi., 18.2., 21.10 Uhr: USA - Schweden 2:1 n.V.

- Schweden 2:1 n.V. Fr., 20.2., 16.40 Uhr: Kanada - Finnland 3:2

- Finnland 3:2 Fr., 20.2., 21.10 Uhr: USA - Slowakei 6:2

- Slowakei 6:2 Sa., 21.2., 20.40 Uhr, Spiel um Platz 3: Finnland - Slowakei 6:1

- Slowakei 6:1 So., 22.2., 14.10 Uhr, Finale: Kanada - USA, ZDF und Eurosport

Olympia-Spielplan für die deutschen Eishockey-Frauen

Die deutschen Eishockey-Frauen spielen in der Gruppenphase gegen vier Nationen. In der deutschen Gruppe kommen die besten drei ins Viertelfinale. Aus der anderen Gruppe sind bereits alle Nationen für die K.-o.-Runde qualifiziert, da es die fünf besten Länder der Weltrangliste sind. Vor dem letzten Gruppenspiel gegen Italien hat das deutsche Team gute Chancen, sich fürs Viertelfinale zu qualifizieren. Kurz vor Schluss schoss Kluge das DEB-Team zum 2:1-Sieg und damit auf Platz 2. Der Gegner im Viertelfinale heißt Kanada.

Do., 5.2.: Schweden – Deutschland 4:1

– Deutschland 4:1 Sa., 7.2.: Deutschland – Japan 5:2

Japan 5:2 Mo., 9.2.: Deutschland – Frankreich 2:1 n.V.

– Frankreich 2:1 n.V. Di., 10.2.: Italien – Deutschland 1:2

K.o.-Phase der Frauen

Olympia 2026: Eishockey-Spielorte in Mailand

Milano Santaguila Ice Hockey Arena

In einer multifunktionalen Arena südöstlich von Mailand werden bei den Frauen und Männern insgesamt 33 Spiele in der Milano Santagiulia Ice Hockey Arena ausgetragen, darunter alle Halbfinal- und Endspiele. Insgesamt fasst die Arena Platz für 14 000 Zuschauer und Zuschauerinnen.

Milano Rho Ice Hockey Arena

Der zweite Spielort während des Eishockey-Olympiaturniers ist die Milano Rho Ice Hockey Arena im Nordwesten der Stadt. Für die Arena wurde das Messegelände Fiera Milano Rho umgebaut. Die Arena hat rund 5800 Sitzplätze für 19 Frauenspiele und sechs Männer-Partien.