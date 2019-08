1. August 2019, 18:27 Uhr Eishockey Hauptsponsor der Nürnberg Ice Tigers steigt aus

Die Nürnberg Ice Tigers verlieren ihren wichtigsten Geldgeber. Wie der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga am Donnerstag mitteilte, steigt zum Ende der kommenden Saison Namensgeber und Hauptsponsor Thomas Sabo aus. Das Schmuckunternehmen mit Hauptsitz in Lauf an der Pegnitz richtet seine Marketingaktivitäten neu aus und beendet demnach zum 30. April 2020 sein Engagement. "Die Finanzierung der gesamten GmbH ist bis zum Ende des Geschäftsjahres am 30. April 2020 gesichert, es gibt auch finanziellen Spielraum für vielleicht notwendige Nachverpflichtungen oder Investitionen im Saisonverlauf, da für die neue Saison beispielsweise ein neuer Helmsponsor gefunden und zusätzliche Werbeflächen auf der Eisfläche verkauft wurden", schrieb der Verein.

Zudem würden "positive Gespräche" mit weiteren potenziellen Sponsoren für die Zeit ab der Saison 2020/21 laufen. Im Jugendbereich des Stammvereins EHC 80 Nürnberg wird Thomas Sabo indes seine Unterstützung fortsetzen. Die Geschäftsführung der Ice Tigers hat es nach eigenen Angaben zuletzt geschafft, "die finanzielle Abhängigkeit von einem einzigen Hauptsponsor deutlich" zu senken und "eine sehr positive Grundlage" für die Suche nach neuen Hauptsponsoren zu schaffen. Dieser Prozess "hat natürlich längst begonnen und läuft auf Hochtouren", teilte der Klub mit.

Die Firma Thomas Sabo war im Frühjahr 2009 bei den damals finanziell angeschlagenen Nürnbergern eingestiegen und hatte so eine drohende Insolvenz und damit den Verlust der DEL-Lizenz gerade noch abgewendet und den Fortbestand des Eishockey-Standorts gesichert. Für die anstehende Saison haben sich die Franken ein neues Konzept verpasst. Sie wollen "einen deutlich größeren Fokus auf die Aus- und Weiterbildung von jungen Spielern" legen. Für die am 13. September beginnende DEL-Saison wurde als neuer Coach Kurt Kleinendorst und als neuer sportlicher Leiter André Dietzsch verpflichtet.