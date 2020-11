Auch die Kölner Haie werden an der neuen Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) teilnehmen. Wie der Klub am Mittwoch bekannt gab, habe er ein "tragfähiges Konzept für einen verantwortungsvollen Start in den Ligabetrieb" erstellt. Das Mitwirken das Traditionsteam stand bis zuletzt infrage, weil die Kölner fast 80 Prozent ihrer Einnahmen über Zuschauer generieren, die in der neuen Saison zunächst ausgeschlossen sein werden. Am Mittwoch erreichte der Klub die Marke von 100 000 virtuellen Eintrittskarten, die einen Teil der Ausfälle kompensieren sollen. Die 27. DEL-Spielzeit soll am 18. Dezember beginnen. Noch ist weiter unklar, wie viele Teams teilnehmen.