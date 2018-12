14. Dezember 2018, 23:20 Uhr Eishockey 5:2 gegen die Haie

Von Christian Bernhard

Der EHC Red Bull München hat den Schwung aus der Champions Hockey League mit in die Liga genommen. Drei Tage nach dem erstmaligen Halbfinaleinzug in Malmö schlug er am Freitag die Kölner Haie zuhause mit 5:2. In Don Jacksons 800. Cheftrainer-Spiel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) freuten sich die Münchner zudem über die Rückkehr der lange verletzten Michael Wolf und Patrick Hager. Kapitän Wolf verbuchte in seinem ersten Spiel seit zwei Monaten einen Scorerpunkt, die Treffer für den EHC erzielten Mark Voakes (2), Maximilian Kastner, Ryan Button und John Mitchell. Am Sonntag steht für die Münchner das Derby bei den Augsburger Panthern an (16.30 Uhr).