Die Eishockey-WM der Frauen ist wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. Hintergrund sind Sicherheitsbedenken der kanadischen Provinz Nova Scotia vor dem vom 6. bis 16. Mai in Halifax und Truro geplanten Turnier. Ziel sei es aber, die Weltmeisterschaft im Sommer nachzuholen. Betroffen ist auch die deutsche Auswahl. Die Entscheidung war den Spielerinnen erst kurz vor dem Abflug nach Kanada mitgeteilt worden, das Team habe zuerst an einen Scherz gedacht, erzählte Stürmerin Julia Zorn. Franz Reindl, Präsident des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB), nannte den kurzfristigen Ausfall "eine Katastrophe". Am vergangenen Wochenende waren in der Provinz die Corona-Maßnahmen verschärft worden, was dann zur Absage führte. "Ich frage mich, warum überhaupt dieses Konstrukt der Bubble entworfen wurde", erklärte Zorn. Es sei "schade, dass es keinen Plan B" gebe. Eine Sommer-WM würde den Jahreszyklus brechen, was mit Blick auf die Qualifikation für die Winterspiele 2022 problematisch sein könnte.