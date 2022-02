Der ESC Planegg-Würmtal ist Hauptrundenmeister der Deutschen Frauen-Eishockey-Liga (DFEL) 2021/22. Das Team um Kapitänin Mona Pink hatte am Ende über 2,4 Punkte pro Spiel gesammelt und damit 0,4 mehr als der ECDC Memmingen auf Rang zwei und die Mad Dogs Mannheim auf Rang drei. Der Vorjahres-Hauptrunden-Erste ERC Ingolstadt landete in dieser Spielzeit auf dem vierten Platz. Topscorerin der DFEL wurde Nationalteam-Kapitänin Julia Zorn (Planegg) mit 27 Toren und 20 Vorlagen in 22 Partien. Auf Rang zwei landete Laura Kluge (Memmingen) mit 16 Toren und 23 Vorlagen in 19 Matches. In den nun anstehenden Playoffs nach dem Modus Best-of-five hat Planegg im Halbfinale zunächst Heimrecht gegen Ingolstadt, während Memmingen daheim gegen Mannheim startet. Am Wochenende geht es mit den ersten beiden Halbfinalpartien los. Während Planegg und Ingolstadt die Spiele mit wechselndem Heimrecht absolvieren, wird Memmingen aufgrund der Entfernung zuerst zwei Mal zu Hause gegen Mannheim auflaufen und dann zu Spiel drei sowie einem möglichen Spiel vier reisen. Die Finals starten am 12. März. Die Meisterinnen stehen dann spätestens am 27. März 2022 fest. Die Platzierungsrunde für die Plätze fünf bis sieben entfällt nach Rücksprache mit den Klubs, wie der Deutsche Eishockey-Bund mitteilte.