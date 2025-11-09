Das deutsche Eishockey -Nationalteam der Frauen hat mit einem 9:1 gegen Ungarn erfolgreich den Titel beim Deutschland Cup verteidigt. Nach zwei 3:2-Siegen gegen Frankreich und die Slowakei verbuchte die Auswahl von Trainer Jeff MacLeod einen auch in dieser Höhe verdienten Erfolg und ließ sich von den 3200 Zuschauern in Landshut feiern. „Ich bin sehr glücklich mit dem Spiel, dem Ergebnis und der Stimmung hier“, sagte Kapitänin Daria Gleißner.

Nach drei gemeinsamen Deutschland-Cup-Jahren mit den Männern trennen sich die Wege 2026 wieder, der Weltverband IIHF hat die Frauen-WM in den November verlegt. „Wir wissen alle, was für eine Saison vor uns liegt“, sagte Gleißner. „Wir können jetzt positiv in die Zukunft schauen und uns optimal auf Olympia vorbereiten.“

Seit Jahren befindet sich das deutsche Frauen-Eishockey stark im Aufwärtstrend, das Team habe inzwischen „unglaublich viel“ erreicht, sagte Sandra Abstreiter, die selbst in der nordamerikanischen Liga PWHL auf höchstem Niveau spielt. Die erste Olympia-Teilnahme seit 2014 zeige „genau, was wir in den letzten Jahren erarbeitet und erreicht haben“, fand die 27-Jährige. Ihre Entwicklung demonstrierte die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) in Landshut.

Welchen wichtigen Lerninhalt das Team aus der Woche in Niederbayern mitnimmt? Natürlich „gewinnen“, erklärte MacLeod. „Das ist nicht einfach, egal gegen wen man spielt. Und aufeinander folgend zu gewinnen, in schweren Zeiten zu gewinnen, gegen wirklich gute Konkurrenz zu gewinnen.“ Genau diese Mentalität braucht es auch in Italien. Er sei „sehr zufrieden mit der Entwicklung über die letzte Woche“, bilanzierte der Kanadier.

Auf den Trainer warten vor den Winterspielen aber noch einige harte Entscheidungen: Beim Deutschland Cup überzeugten viele Spielerinnen, beispielsweise die erst 16-jährige Debütantin Mathilda Heine mit einem Doppelpack. Einige bewährte Kräfte aus Nordamerika fehlten dagegen noch, zum Jahresende soll sich dann aber die gesamte Mannschaft für das letzte Finetuning sammeln: Am 13. und 14. Dezember testet die DEB-Auswahl gegen Österreich, bevor es dann im neuen Jahr bei Olympia im Februar in Mailand richtig ernst wird.