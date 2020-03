Mitte des Spiels wurde es sogar historisch - zumindest aus Sicht der Nürnberg Ice Tigers. Durch seine zweite Torvorlage des Abends überholte Patrick Reimer in der - auf die Deutsche Eishockey Liga (DEL) bezogene - ewigen Scorerwertung der Ice Tigers den bisherigen Rekordmann Martin Jiranek. Kurz vor dem Ende der Partie verbuchte der Nürnberger Kapitän sogar seinen dritten Assist gegen Krefeld, wodurch er nun 428 Scorerpunkte auf seinem Konto hat: zwei mehr als Jiranek.

Der 4:3-Auswärtssieg bei den Krefeld Pinguinen am vergangenen Sonntag war nicht nur für Kapitän Reimer ein spezieller, sondern für alle Nürnberger. Die Franken, die vor wenigen Wochen noch um die Teilnahme an den Pre-Playoffs zittern mussten, sind nun, zwei Spieltage vor Ende der DEL-Hauptrunde, das spannendste Team der Liga - und das nicht nur wegen der jüngst errungenen Siege gegen die Topmannschaften aus München und Berlin. Die Ice Tigers haben fünf ihrer vergangenen sechs Spiele gewonnen, nur beim Tabellendritten Straubing gab es eine knappe 1:2-Auswärtsniederlage. Nimmt man die Wertung der letzten zwei Monate als Grundlage, sind die Nürnberger dank elf Siegen in 16 Partien sogar Liga-Primus.

Reimer hat zwei Hauptgründe für den Aufschwung ausgemacht. Zum einen sei seine Mannschaft "einfach wieder konsequenter in den Dingen, die wir machen müssen" und zum anderen verfüge sie jetzt über das "gewisse Selbstvertrauen, das im Sport immer nötig ist, um erfolgreich zu sein". Wie wichtig das Thema Selbstvertrauen ist, machte auch Co-Trainer Manuel Kofler deutlich. Der 5:3-Sieg gegen Berlin Ende Februar sei "unfassbar" wichtig gewesen, "weil wir endlich in der Lage waren, eine Topmannschaft zu schlagen." Im Spiel darauf gelang den Franken das erneut, diesmal sogar gegen den Hauptrundensieger aus München. Dieser 2:1-Erfolg habe den Ice Tigers gezeigt, "dass wir gegen jeden mithalten können, wenn wir unser Spiel durchziehen", betonte Reimer.

Die fränkische Eishockey-Renaissance fußt auf mehreren Säulen. Bei der Analyse des Nürnberger Spiels, landet man unweigerlich beim stark verbesserten Überzahlspiel. Bis zum 35. Spieltag, sprich bis in den Januar hinein, war das Nürnberger Powerplay statistisch gesehen eines der schwächsten der Liga. Seitdem ist es mit einer Erfolgsquote von mehr als 22 Prozent das zweitbeste der DEL, was auch mit der personellen Stabilität, die nach Monaten mit vielen Verletzten mittlerweile eingekehrt ist, den starken Leistungen der Januar-Verpflichtung Jack Skille und den teilweise herausragenden Auftritten von Daniel Fischbuch (sechs Powerplay-Tore) zu tun hat. Das wiedererstarkte Überzahlspiel sei "extrem wichtig", erklärte Reimer. "Gerade in den Playoffs können die Special Teams (Über- und Unterzahlspiel, Anm. d. Red.) den Unterschied ausmachen." In diesem Segment ist Nürnberg derzeit sehr gut aufgestellt. Dass nach Reimer jüngst in Chris Brown eine weitere Angriffsstütze seinen Vertrag verlängert hat, ist ein weiteres gutes Zeichen für die Ice Tigers, die in der kommenden Saison erstmals ohne ihren langjährigen Sponsor und Namensgeber Thomas Sabo auskommen müssen.

Was das Überzahlspiel für die Offensive ist, ist Niklas Treutle für die Defensive: enorm wichtig. Der Nationaltorhüter hat sich nach einer schwächeren Phase rund um Weihnachten und den Jahreswechsel gefangen und ist seit Wochen wieder der gewohnt starke Rückhalt. Nach dem 2:1-Sieg gegen München bekam er von Stürmer Andreas Eder sogar das Prädikat "Weltklasse" verliehen. Treutle nimmt eine zentrale Rolle im Ice-Tigers-Puzzle ein, da er der Torhüter mit der meisten Einsatzzeit der Liga ist. Obwohl er sich damit "total wohl" fühlt, ist diese Situation für den 28-Jährigen eine, an die er sich erst gewöhnen musste. Treutle spricht von einem "ganz wichtigen Lernprozess", den er aufgrund seiner vielen Einsätze (45 von 50 Saisonspielen) durchlaufen musste. Dieser beinhaltete, sich im Training "ab und zu" zurückzunehmen und mit Blick auf die Regeneration auch mal etwas weniger zu machen. "Kleinigkeiten", sagt Treutle heute dazu, die er aber erst lernen musste. Mittlerweile hat er sich daran gewöhnt - seine Leistungen spiegeln das wieder.

Platz sechs und damit die direkte Playoff-Viertelfinal-Qualifikation ist für die Nürnberger (Platz acht) bei fünf Zählern Rückstand auf Bremerhaven und nur noch sechs zu vergebenen Punkten nur noch theoretisch möglich, der Siebte ERC Ingolstadt hat da noch deutlich bessere Karten. Die Augsburger Panther stehen seit Sonntag sicher in den Pre-Playoffs, Heimrecht werden die Schwaben dort allerdings nicht haben. Die Nürnberger können sich dieses immerhin am kommenden Freitag in Wolfsburg sichern. "Wir wollen den Schwung mitnehmen", sagt Patrick Reimer - bevor es dann "richtig los geht".