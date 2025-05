Der viermalige deutsche Eishockey -Meister EHC Red Bull München hat Stürmer Gabriel Fontaine für die neue Saison verpflichtet. Der 28 Jahre alte Kanadier verlässt den deutschen Meister Eisbären Berlin nach nur einer Spielzeit und unterschrieb einen Vertrag für die kommende Spielzeit, wie die Bayern mitteilten. In München erhält der 1,85 Meter große und 92 Kilogramm schwere Linksschütze die achte Ausländerlizenz. In der DEL dürfen pro Spiel maximal neun ausländische Spieler auf dem Spielberichtsbogen stehen, insgesamt darf ein Klub bis zu elf ausländische Spieler im Kader haben.

„Gabriel hat in seiner ersten DEL-Saison gezeigt, dass er zu den absoluten Topspielern dieser Liga gehört. Seine läuferischen und körperlichen Qualitäten werden unserem Spiel helfen. Mit Gabriel sind wir auf der Mittelstürmerposition top aufgestellt“, sagte Christian Winkler, Managing Director Sports Red Bull Eishockey, laut Mitteilung.

In seiner ersten DEL-Runde hatte Fontaine in 42 Spielen 19 Tore erzielt. In den Playoffs kamen noch einmal drei Treffer hinzu. „Wir hätten gerne mit Gabriel verlängert. Er hat in seiner ersten Saison in Deutschland direkt überzeugt und alle Erwartungen erfüllt“, äußerte Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer.