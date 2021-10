Samir Kharboutli, Angreifer der Augsburger Panther aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL), ist mit einer Förderlizenz für die Tölzer Löwen in der DEL2 ausgestattet worden. "Sollte es die aktuell angespannte Personalsituation bei den Augsburgern wieder zulassen, könnte der junge Außenstürmer in Diensten der Bad Tölzer zusätzliche Spielpraxis erhalten", teilten die Panther am Montag mit. Kharboutli steht seit Beginn der Saison 2020/21 in Augsburg unter Vertrag. In 38 Spielen in der Deutschen Eishockey Liga verbuchte der 22-jährige Linksschütze einen Treffer und dazu fünf Assists.