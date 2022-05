Eishockey-Olympiasieger Finnland hat auch die Weltmeisterschaft gewonnen. Der Gastgeber besiegte am Sonntag im Finale in Tampere Titelverteidiger Kanada mit 4:3 (0:0, 0:1, 3:2) nach Verlängerung und nahm damit auch Revanche für die Final-Pleite 2021 in Riga. Sakari Manninen schoss Finnland nach dramatischem Spielverlauf in der siebten Minute der Overtime zum vierten WM-Titel nach 1995, 2011 und 2019. Das Spiel um Bronze hatte zuvor Deutschland-Bezwinger Tschechien furios mit 8:4 gegen die USA gewonnen. Deutschland belegte nach der Viertelfinal-Niederlage gegen die Tschechen am Ende Rang sieben.

Mikael Granlund (45./46.) und Joel Armia (55.) hatten in der regulären Spielzeit für die Gastgeber getroffen. Für die Kanadier, die mit 27 WM-Titeln weiter gemeinsam mit Russland Rekordweltmeister sind, trafen Dylan Cozens (25.), Zach Whitecloud (58.) und Max Comtois (59.). Die Sbornaja war wegen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine von der WM ausgeschlossen worden.