26. Februar 2019, 18:46 Uhr Eishockey "Es tut immer noch weh ..."

... aber es macht auch stolz: Im Februar vor einem Jahr holten die Deutschen sensationell Silber bei Olympia in Pyeongchang. Vier, die damals auf dem Eis standen, erinnern sich.

Interview von Christian Bernhard

Dass es das größte Spiel der nationalen Eishockey-Geschichte werden würde, das war schon vorher klar gewesen: Deutschland gegen Russland im Finale der Olympischen Winterspiele von Pyeongchang, Ende Februar vor einem Jahr. Schon die Siege im Viertel- und Halbfinale, gegen Weltmeister Schweden und Rekord-Olympiasieger Kanada, waren sensationell gewesen; mehr, als der Mannschaft von Bundestrainer Marco Sturm irgendwer zugetraut hätte. Dann rief der Bundespräsident an, um Glück zu wünschen. Und 3,19 Millionen Zuschauer in Deutschland standen an einem Sonntagmorgen um 5 Uhr ...