Den deutschen Eishockey-Junioren ist bei der U20-Weltmeisterschaft in Kanada der erste Sieg gelungen: Die Mannschaft von Bundestrainer Tobias Abstreiter setzte sich im zweiten Turnierspiel in Edmonton nach einem engen Duell mit 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) in der Verlängerung gegen Tschechien durch. Das entscheidende Tor für Deutschland erzielte Alexander Blank bereits nach 80 Sekunden in der Overtime. Der 19-jährige Blank, der in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) bei den Krefeld Pinguinen unter Vertrag steht, hatte das DEB-Team bereits in der 25. Minute mit 1:0 in Führung gebracht. Jan Mysak glich elf Minuten später zum 1:1 für das Team der Tschechen aus.

Das Auftaktspiel der WM hatte der deutsche Nachwuchs noch mit 1:3 gegen Finnland verloren. Weitere Gruppengegner der deutschen Junioren sind Gastgeber Kanada (Mittwoch) und Österreich (Freitag). Abstreiters Team muss bei der WM ohne die nordamerika-erfahrenen deutschen Ausnahmetalente Tim Stützle, John Peterka und Lukas Reichel auskommen. Das Ziel der deutschen Mannschaft ist dennoch das Erreichen des Viertelfinales.