7. September 2018, 13:38 Uhr Eishockey Erste Niederlage

EHC München verliert in der Champions League 3:5 gegen TPS Turku. Es ist die erste Saisonniederlage für den deutschen Meister in der Königsklasse. Bis zur Hälfte des Spiels stand der EHC defensiv sehr gut, dann häuften sich die Strafzeiten.

Von cbe

Der EHC Red Bull München hat in Finnland seine erste Saisonniederlage in der Champions Hockey League (CHL) kassiert. Trotz zweimaliger Führung verlor der deutsche Meister am Donnerstagabend bei TPS Turku 3:5 (1:0, 1:2, 1:3). Den Münchnern reichten in der ältesten Stadt Finnlands auch die CHL-Tore Nummer drei und vier von Sommer-Zugang Trevor Parkes (Minute 15 und 34) nicht. Der dritte Münchner Treffer am Donnerstag ging ebenfalls auf das Konto eines Neuen: John Mitchell, der Parkes' erste beiden Tore vorbereitet hatte, ...