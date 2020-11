Kurz vor dem Start des Deutschland Cups gibt es einen weiteren Corona-Fall im Eishockey. Torhüter Mirko Pantkowski von der Düsseldorfer EG ist zum Trainingsstart seines Teams positiv getestet worden. Der 22-Jährige sagte seine Teilnahme am Deutschland Cup für das Olympia-Perspektivteam ab, seinen Kaderplatz in der Auswahl von Trainer Tobias Abstreiter nimmt dessen DEG-Teamkollege Hendrik Hane ein. Auch das deutsche A-Nationalteam verzeichnete einen positiven Test: Bundestrainer Toni Söderholm kann deshalb nicht beim Turnier in Krefeld dabei sein. An diesem Donnerstag (19.45 Uhr/ Sport1) treffen das A-Team und das Olympia-Perspektivteam des Verbandes aufeinander. Unterdessen teilte die Deutsche Eishockey Liga (DEL) mit, dass sie am 19. November im Rahmen einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung über ihren zweimal verschobenen Saisonstart entscheiden will. Darauf verständigten sich die 14 Klubs einstimmig.