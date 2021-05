Der ERC Ingolstadt hat den Vertrag mit Brandon De Fazio verlängert. Der 32-jährige Stürmer war in der abgelaufenen Spielzeit der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mit 14 Saisontreffern der viertbeste Torjäger der Panther. DeFazio war im Dezember vom tschechischen Klub HC Kometa Brno nach Ingolstadt gekommen. Inklusive Playoffs sammelte der Kanadier 22 Scorerpunkte. Er erzielte das entscheidende Tor zum Halbfinaleinzug. "Brandons Overtime-Treffer gegen München war zweifellos der Wichtigste der ganzen Saison", sagte Sportdirektor Larry Mitchell. "Er hat immer wieder gezeigt, dass er über einen guten Torriecher verfügt, außerdem ist er ein guter Penaltyschütze. Mit seiner physischen Präsenz ist er auch in Überzahl vor dem gegnerischen Tor ein wichtiger Mann. Wir erwarten, dass er in seinem zweiten Jahr in der DEL noch besser wird."