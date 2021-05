Der ERC Ingolstadt verpflichtet Verteidiger Leon Hüttl. Der 20-Jährige kommt von den Frankfurter Löwen und verfügt über die Erfahrung von 159 Partien in der DEL2. Der gebürtige Tölzer durchlief bei seinem Heimatverein alle Nachwuchsteams und feierte mit 17 sein Debüt in der DEL2, ehe er sich 2018 den Frankfurtern anschloss. "Leon hatte bei den Löwen eine wichtige Rolle als Top-Vier-Verteidiger inne. Nun möchte er den nächsten Schritt machen", sagt Sportdirektor Larry Mitchell. Bei den Hessen verbuchte Hüttl in drei Spielzeiten insgesamt 38 Scorerpunkte und gehörte 2018/19 sogar zum Kreis der Assistenzkapitäne. Diese Rolle erfüllte er für das deutsche Team auch bei der U20-WM 2020. "Leon ist ein harter Zweikämpfer, der sich nicht geschlagen und keine Scheibe verloren gibt. Dass er ein Rechtsschütze ist, ist für uns ein weiteres Plus", so Mitchell.