Der ERC Ingolstadt hat einen neuen Trainer: Er verpflichtete den Kanadier Mark French für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga. Nach Klubangaben unterschrieb der 51-Jährige einen Einjahresvertrag. "Mark ist ein sehr detailorientierter und fleißiger Trainer, der seine Vorstellungen und Ideen hervorragend kommuniziert", begründete ERC-Sportdirektor Tim Regan. French, zuletzt Co-Trainer bei Metallurg Magnitogorsk, dem Zweiten in der russischen KHL, folgt auf Doug Shedden, von dem sich die Ingolstädter Ende April nach dem Aus in der ersten Playoff-Runde getrennt hatten.