Der ERC Ingolstadt hat einen neuen Geschäftsführer gefunden. Wie der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mitteilte, wird Claus Liedy der Nachfolger von Claus Gröbner. Der 56 Jahre alte Betriebswirt tritt ab Mai seinen neuen Job an. Zuletzt war Liedy für die Unternehmensgruppe von Media-Markt-Saturn tätig. Der ERC hatte in der vergangenen Woche die Trennung von Gröbner bekanntgegeben. Zwischen dem Manager und dem Beirat des Vereins hatte es offiziellen Angaben zufolge unterschiedliche Auffassungen "bezüglich der strategischen Ausrichtung der GmbH" gegeben. Gröbner war Anfang 2014 Geschäftsführer geworden und feierte in seinen ersten beiden Jahren den Titel und Platz zwei in der DEL-Meisterschaft.