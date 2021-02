Von Christian Bernhard

Philip Gogulla war voller Vorfreude. "Es macht immer Spaß, gegen Mannheim zu spielen", sagte der Stürmer des EHC Red Bull München am Freitagabend vor der Partie gegen die Mannheimer Adler. Mannheim und München - das ist die Creme de la Creme des deutschen Klub-Eishockeys, sie haben die letzten vier Meistertitel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) unter sich ausgemacht. Am Freitag kam bei den Münchnern auf dem Eis allerdings lange Zeit wenig Freude auf. Sie verloren das Spitzenspiel 4:5 (1:3, 0:2, 3:0) und haben nun bereits acht Punkte Rückstand auf die Adler, die die Süd-Gruppe der DEL mit 36 Punkten souverän anführen. Für den EHC war es Saisonpleite Nummer drei gegen den Rivalen aus Mannheim - und die achte Heimniederlage nacheinander gegen die Adler.

Münchens Trainer Don Jackson konnte im Spitzenspiel wieder auf die Dienste von Maximilian Daubner zählen, der mehrere Partien verletzungsbedingt ausgesetzt hatte. Und Daubner reichten weniger als drei Minuten, um die Münchner per Nachschuss in Führung zu bringen. Das war es aber schon mit den guten EHC-Nachrichten im Startdrittel, nach nicht einmal acht Minuten lagen die Münchner 1:3 zurück. Zwei Strafzeiten des EHC nutzten die Adler zu zwei Überzahltoren: Markus Eisenschmid bezwang EHC-Torhüter Kevin Reich mit einem präzisen Schlagschuss (6.), Nico Krämmer traf völlig unbedrängt direkt vor Reich (7.). Nur 63 Sekunden später erhöhte Taylor Leier per Nachschuss. Der EHC steigerte sich danach, ließ aber drei Überzahlsituationen ungenutzt und scheiterte kurz vor der ersten Drittelsirene in Person von Chris Bourque an Adler-Torhüter Dennis Endras, der spektakulär parierte. "In Überzahl ist Mannheim brandgefährlich", sagte Daubner nach den ersten 20 Minuten bei Magentasport.

Gegen diese Mannheimer war am Freitag aber auch bei Fünf gegen Fünf wenig zu holen. EHC-Verteidiger Ethan Prow lenkte die Scheibe mit seinem Stock zum 1:4 ins eigene Tor (25.), Thomas Larkin stellte auf 5:1 für die Gäste, als die defensive Ordnung bei den Münchnern nicht stimmte (35.). Dazu brachte Endras die Münchner zur Verzweiflung, sein Reflex gegen Patrick Hagers Schuss (34.) war herausragend. Erst in der Schlussphase kam noch einmal Spannung auf, als Mark Voakes (54.), Frank Mauer (56.) und Daryl Boyle (59.) den EHC auf 4:5 heranbrachten.