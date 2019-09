Der EHC Red Bull München hat seine Siegesserie in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) durch einen turbulenten Derbysieg ausgebaut. Beim ERC Ingolstadt lag der Tabellenführer am Donnerstagabend mit 2:4 zurück, gewann aber noch 7:4 und feierte so den fünften Sieg im fünften DEL-Saisonspiel. Der EHC, der ohne Derek Roy und Blake Parlett antrat, hatte zu Beginn alles im Griff und kam durch einige defensive Wackler der Ingolstadt-Defensive zu frühen Chancen. Als Yasin Ehliz in der siebten Minute auf die Strafbank musste, fing sich der EHC aber das 0:1, als Brandon Mashinter einen Schlenzer von Mike Collins aus der Luft unhaltbar für Kevin Reich abfälschte (8.). Der Ausgleich in Minute 15 gelang den Münchnern, da Trevor Parkes zweimal vor Jochen Reimer abziehen konnte und Chris Bourque den zweiten Abpraller verwertete.

Im Mitteldrittel wurde es turbulent - und beide Mannschaften zeigten, warum sie die treffsichersten der Liga sind. Die Münchner ließen sich zweimal auskontern (Wayne Simpson 21., Matt Bailey 34. ) und kassierten einen weiteren Gegentreffer in Unterzahl (Collins, 26.), kamen dank der Treffer von Ehliz (32., Überzahl) und Frank Mauer (36.), der sein erstes Ligaspiel der Saison bestritt, aber auch zweimal wieder heran. Ein Check von Mark Voakes gegen den Kopf von Colin Smith erhitzte die Gemüter zusätzlich (37.). Kurz vor der zweiten Pause gelang Konrad Abeltshauser in Überzahl das 4:4. "Wir müssen hinten konsequenter arbeiten" forderte Mauer vor dem letzten Drittel. Dort waren gerade einmal neun Sekunden gespielt, als Ehliz das 5:4 erzielte. Bourque (48.) legte nach, Maximilian Daubner machte mit dem 7:4 alles klar (51.). Am Sonntag empfängt der EHC die Nürnberg Ice Tigers zum nächsten Derby (16.30 Uhr).