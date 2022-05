Von cbe

Die Eisbären Berlin sind wieder voll im Rennen um den Titelgewinn in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Der Titelverteidiger und Hauptrundenerste gewann am Sonntag das zweite Playoff-Finalspiel beim EHC Red Bull München mit 3:2 nach Verlängerung. Am Freitag hatten die Münchner in Berlin einen 0:3-Rückstand noch in einen 4:3-Sieg gedreht. Spiel Nummer drei in der Best-of-Five-Serie steigt bereits am Montag wieder in Berlin (19.30 Uhr). Am Sonntag sorgte Frans Nielsen in der 24. Minute der Verlängerung für die Entscheidung (). "Das war eines unser besten Spiele der Jahres", sagte Nielsen bei Magentasport. "Wir haben wenig Fehler gemacht." Die Münchner hatten sich vergangene Woche auf die Finalserie vorbereiten können, für die Eisbären war die Sonntagspartie die vierte innerhalb von sechs Tagen. Eisbären-Trainer Serge Aubin erklärte aber, der freie Tag vor Finalspiel Nummer zwei habe geholfen, "mental zur Ruhe zu kommen". Das untermauerten seine Spieler am Sonntag. Berlins Leo Pföderl glich Trevor Parkes' 1:0 für München nur 35 Sekunden später aus (13.) und bereitete den 2:1-Treffer der Eisbären von Nielsen vor (41.). Die Berliner verteidigten die Führung im Schlussdrittel lange Zeit gut, doch zwei Minuten vor Ende, als der EHC den Torhüter gegen einen Feldspieler getauscht hatte, traf Parkes zum 2:2 (58.). Das entscheidende war aber Nielsens zweites Tor.