Zur Einweihungsparty, dem „Grand Opening“ nach mehr als vier Jahren Bauzeit, waren am Freitag schon mal da: der Oberbürgermeister und der bayerische Innenminister, FC-Bayern-Präsident Herbert Hainer und Ehrenpräsident Uli Hoeneß, Lothar Matthäus und Stabhochsprung-Weltrekordler Armand Duplantis. Sie sahen ein freundschaftliches, wenn auch einseitiges Spiel gegen das NHL-Team Buffalo Sabres um Nationalstürmer JJ Peterka, den gefeierten Sohn der Stadt, der den 0:5-Endstand auf den gigantischen Videowürfel zauberte.

Peterkas Tor war der Schlusspunkt einer perfekten Inszenierung. Aus Christian Winklers Sicht aber „war der bewegendste Moment, als Don Jackson die Scheibe eingeworfen hat“: Der Trainer Jackson hatte den Klub zu seinen vier Meistertiteln geführt. „Das war für mich die Vollendung“, sagte Winkler.

Toni Söderholm, Jacksons Nachfolger, sieht nun die Spieler am Zug: „Es kommt darauf an, wie dankbar man ist, hier in dieser Halle den Alltag genießen zu dürfen.“ Wobei „genießen“ bedeute: „arbeiten“. In dieser Woche wird es ernst mit der Arbeit mit Heimspielen gegen Wolfsburg (Mittwoch), Berlin (Freitag) und Köln (Sonntag). Aber nicht vergessen: „Den Alltag lebst du nicht mit den Wänden, sondern mit den Menschen, mit denen du arbeitest“, sagte Söderholm.