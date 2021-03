Von Celine Chorus, Planegg

Der ESC Planegg hat am Sonntag beim Final-Four-Turnier in Füssen seinen achten Meistertitel in der Eishockey-Bundesliga der Frauen eingefahren. Nach einem 3:2 (0:0, 1:1, 2:1) gegen den Titelverteidiger ECDC Memmingen warteten im Finale die Eisbären Juniors Berlin, die sich im Halbfinale mit 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) gegen den ERC Ingolstadt durchgesetzt hatten. Kerstin Spielberger erzielte schon nach sieben Minuten das frühe 1:0 für den Rekordmeister, ehe Theresa Knutson im Alleingang gegen Torhüterin Franziska Albl die Chance zum Ausgleich verpasste (18.). In einem temporeichen zweiten Durchgang mit guten Möglichkeiten auf beiden Seiten drängte der ESC Planegg auf die 2:0-Führung. In Unterzahl besorgte Jacyn Reeves (40.) den zweiten Treffer des Nachmittags, ehe Justine Reyes (41.) die Führung zu Beginn des dritten Drittels in die Höhe schraubte und erneut Spielberger (60.) wenige Sekunden vor Schluss den Schlusspunkt setzte. Berlins Anna-Maria Nickisch (52.) gelang nur noch der Ehrentreffer zum 4:1.