Die Augsburger Panther spielen nach knapp drei Wochen Corona-Pause wieder. Fünf Partien in sieben Tagen stehen nun an - und doch wird der Terminplan es nicht hergeben, noch alle Hauptrundenspiele zu absolvieren.

Von Christian Bernhard

Das Motto, unter dem das Derby zwischen den Augsburger Panthern und dem EHC Red Bull München am Mittwoch stehen sollte, war aus Augsburger Sicht leicht zu finden: endlich wieder spielen. Und so war die Stimmung bei den Panthern nach dem Derby alles andere als schlecht - trotz der 1:2-Niederlage nach Verlängerung. "Ich glaube, wir können sehr zufrieden sein, denn wir haben Emotionen gezeigt und sind als Mannschaft aufgetreten", resümierte Stürmer Maximilian Eisenmenger, zumal an mannschaftliche Aktivitäten in den knapp drei Wochen zuvor nicht zu denken war. 22 Coronafälle wurden im Team verzeichnet, auch der neue Trainer Serge Pelletier befand sich in Isolation. Von einem normalen Teamtraining waren die Panther weit entfernt, tagelang standen nur Verteidiger John Rogl und zwei Torhüter auf dem Eis. Erst Anfang dieser Woche kehrte der Großteil der Profis wieder ins Training zurück.

Im Derby mussten die Panther bereits in der siebten Spielminute einen Schock verkraften. Münchens Kapitän Patrick Hager checkte David Stieler am Kopf und der Augsburger Angreifer knallte aufs Eis, da er Hager nicht hatte kommen sehen. Stieler blieb länger auf dem Eis liegen, ehe er in die Kabine begleitet und von dort ins Krankenhaus gebracht wurde. "Das war ein harter Check", fand auch Münchens Trainer Don Jackson, "wir wünschen niemandem Verletzungen." Die Augsburger konnten auch am Tag nach dem Spiel nichts Genaueres zum Gesundheitszustand von Stieler sagen. Für den Augsburger Angreifer setzten sich damit unglückliche Wochen fort. Mitte Februar hatte er während des Heimspiels gegen die Grizzlys Wolfsburg über Atemnot geklagt und wurde noch während der Partie von seinen Teamkollegen isoliert, da ein Schnelltest in der Kabine ergab, dass er Corona-positiv war.

In der Verlängerung reichen den Münchnern 29 Sekunden, um den Extrapunkt zu ergattern

Für Hager war das Derby nach dem irregulären Check schon vorbei, er wurde mit einer Matchstrafe belegt. Die fünfminütige Überzahl nutzten die Augsburger nicht aus, doch in ihrem dritten Überzahlspiel im Startdrittel gingen sie in Führung, als T.J. Trevelyan einen Schuss von Matt Puempel leicht, aber entscheidend vor EHC-Torhüter Henrik Haukeland abfälschte (17.). Die Panther hätten ihre Führung danach ausbauen können, doch Michael Clarke traf zweimal den Pfosten. Erst im Mitteldrittel übernahmen die Münchner die Spielkontrolle und bescherten Augsburgs Torhüter Olivier Roy reichlich Arbeit. Gegen Filip Varejcka war Roy in Minute 31 machtlos, da Philip Gogulla seinen jungen Sturmkollegen mit viel Übersicht in Szene gesetzt hatte. "Nicht alles war perfekt", sagte Pelletier, der ob der kurzen Vorbereitungszeit auf das Spiel "automatisierte" Abläufe bei seinem Team vermisste. In der Verlängerung reichten den Münchnern 29 Sekunden, um dank Zach Redmonds sattem Schuss unter die Querstange den Extrapunkt zu ergattern. Damit endete auch das vierte Saisonduell der beiden Rivalen mit nur einem Tor Unterschied.

"Wir brauchen mehr Zeit und Spiele, um in den Rhythmus zu kommen", betonte Pelletier hinterher. Zumindest an Spielen wird es den Augsburgern in den kommenden Wochen nicht fehlen, alleine vom 13. bis 20. März sind deren fünf angesetzt, vier davon zu Hause. Dass die Panther all ihre noch 15 ausstehenden Hauptrundenpartien in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) bestreiten können, ist allerdings äußerst unwahrscheinlich. Nach SZ-Informationen können jetzt schon vier davon terminbedingt nicht mehr ausgetragen werden. Die Zeit, die sich Pelletier wünscht, um seine Ideen der Mannschaft zu vermitteln, ist trotzdem äußerst knapp: "Als Trainer hättest du gerne Zeit, um zu trainieren und Sachen auszuprobieren, aber es gibt keine Zeit." Immerhin kann er nun mit fast komplettem Kader arbeiten.