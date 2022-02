Der EHC München hat am Dienstag das Halbfinale in der Champions Hockey League (CHL) verloren. Die Eishockeyprofis unterlagen bei Tappara Tampere aus Finnland mit 0:3 und verpassten es so, nach 2019 zum zweiten Mal ins CHL-Endspiel einzuziehen. Dieses bestreiten am 1. März Tampere und Rögle BK aus Schweden. Das ursprünglich als Hin- und Rückspiel angesetzte Halbfinale musste aus Termingründen in einer Partie entschieden werden, da es aufgrund von Coronafällen in beiden Mannschaften mehrmals verschoben wurde. Aufgrund des verspäteten Termins mussten die Münchner in Finnland auf sechs Olympiafahrer verzichten. Patrick Hager, Frederik Tiffels, Yasin Ehliz, Konrad Abeltshauser und Danny aus den Birken sind bereits bei der deutschen Nationalmannschaft, Ben Street bei der kanadischen. Die Münchner gerieten in den ersten Minuten gehörig unter Druck - und in Minute fünf mit 0:1 in Rückstand, da Tapparas Topscorer Kristian Kuusela EHC-Torhüter Henrik Haukeland in Überzahl bezwang. Im Mitteldrittel vereitelte Haukeland zwei Alleingänge der Finnen (32., 33.), Münchens Verteidiger Zach Redmond ließ eine große Chance zum Ausgleich ungenutzt (39.). Haukeland war auch im Schlussdrittel stark, doch Christian Heljanko im Tor der Finnen war nicht zu überwinden. Joona Luoto (52.) und Kuusela (54., Überzahl) konnten mit ihren späten Toren den Tampere-Sieg besiegeln.