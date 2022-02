Mit seinen Peking-Rückkehrern ist dem EHC Red Bull München in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) der nächste Sieg geglückt. Bei der Düsseldorfer EG setzte sich die Mannschaft von Trainer Don Jackson am Mittwochabend knapp mit 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) durch. "Wir haben es über die Zeit bekommen und sind glücklich über die drei Punkte", sagte Nationalstürmer Frederik Tiffels, der bereits am Freitag beim Erfolg in Köln wieder für die Münchner aufgelaufen war. Diesmal waren auch seine Olympia-Teamkollegen Patrick Hager, Yasin Ehliz und Konrad Abeltshauser wieder dabei, die bei den Winterspielen das Aus vor dem Viertelfinale hinnehmen mussten.

Benjamin Street (11.) und Benjamin Smith (26.) brachten die Münchner mit 2:0 in Führung, unmittelbar vor dem Ende des zweiten Abschnitts traf Stephen MacAulay für die DEG in deren erstem Spiel nach der Olympia-Pause. "Unser Unterzahlspiel hat super funktioniert Wir haben gut gekämpft und im richtigen Moment die Tore gemacht", bilanzierte EHC-Stürmer Tiffels. Zudem sei Torwart Henrik Haukeland ein verlässlicher Rückhalt gewesen. München verbesserte sich mit diesem Sieg vorerst auf Platz vier der Tabelle, Düsseldorf ist Neunter.