Dass das, was da auf dem Eis passierte, nicht nach dem Geschmack der Kurve war, wurde am vergangenen Freitagabend allerspätestens in der 51. Minute deutlich. Da hallte es aus der Nordkurve des neuen SAP Gardens in München „Wir wollen euch kämpfen sehen“ in Richtung der Spieler des EHC Red Bull München .

Diese verloren ihr Heimspiel gegen den Tabellenletzten der Deutschen Eishockey Liga (DEL), die Düsseldorfer EG, die in den sieben vorherigen Spielen zwei Pünktchen geholt hatte, trotzdem mit 1:2 nach Penaltyschießen. Bereits in der fünfminütigen Verlängerung waren die Münchner den Rheinländern deutlich unterlegen gewesen und hatten sich nur aufgrund mehrerer Paraden von Nationaltorhüter Mathias Niederberger ins Penaltyschießen gerettet.

Der EHC ist gerade in ein neues Zeitalter aufgebrochen, das wurde in den vergangenen Wochen von unterschiedlichen EHC-Akteuren immer wieder betont. Ende September fand unter großem Brimborium gegen die Buffalo Sabres die Einweihung des SAP Garden statt, doch die Eröffnungsmagie ist schnell verflogen. Die dritte Niederlage in Serie – allesamt im neuen Zuhause – wurde Trainer Toni Söderholm, 46, jetzt zum Verhängnis. Samstagmittag teilte der Klub mit, dass der ehemalige Bundestrainer mit sofortiger Wirkung freigestellt worden sei.

Manager Christian Winkler sprach von „einer der schwersten Entscheidungen überhaupt“, doch man habe in der Vorbereitung und im bisherigen Saisonverlauf „nicht die Veränderungen wahrgenommen, die aus unserer Sicht nach der letzten Saison notwendig gewesen wären“. Die vergangene Spielzeit hatte der EHC mit Söderholm, der in die großen Fußstapfen von DEL-Rekordtrainer Don Jackson getreten war, auf einem enttäuschenden fünften Hauptrundenplatz beendet, gefolgt von einem deutlichen Halbfinal-Ausscheiden gegen die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven. Bei denen sind die Münchner auch an diesem Sonntag zu Gast (14 Uhr). Interimsweise steht dann der bisherige Co-Trainer Max Kaltenhauser, 42, hinter der Bande, assistiert von Pierre Allard und Patrick Dallaire.

SAP Garden : Aufbruch in eine neue Zeit Nach mehr als vier Jahren Bauzeit ist der Münchner SAP Garden fertig, wo der EHC und der FC Bayern Basketball künftig ihre Heimat finden. Zur Eröffnung kommt der NHL-Klub Buffalo Sabres – mit einem ehemaligen Münchner. Von Christian Bernhard

Söderholm rettete auch nicht, dass sein EHC die ersten vier DEL-Spiele allesamt gewonnen hatte und zu jenem Zeitpunkt alleiniger Tabellenführer war. Probleme unterschiedlicher Natur waren immer wieder aufgeblitzt: Fehlte es in einigen Partien an der Balance zwischen Offensive und Defensive, was zu spektakulären Ergebnissen führte (7:5, 7:4, 4:6), war es zuletzt die Offensive, die schwächelte. „Wir sind von den Situationen an der Bande nicht vors Tor gekommen, wie wir es uns gewünscht haben“, sagte Söderholm nach der Pleite gegen den Tabellenletzten am Freitag.

Kaltenhauser sei ein Arbeitstier und „Eishockey-Nerd im positiven Sinn“

Der Druck auf den Finnen war schon nach der Vorbereitung, in der sechs von sieben Spielen verloren wurden, spürbar gewesen – auch bei ihm selbst. „Natürlich ist da Druck“, sagte Söderholm kurz vor dem Saisonstart Mitte September im Gespräch mit der SZ, dafür müsse er keine Zeitung lesen. Er sei einer von denen, „die liefern müssen“. Auf die Frage, wie er damit umgehe, sagte Söderholm, dass es verschiedene Wege dafür gebe. Er spreche mit Leuten an seiner Seite darüber, auch mit einem Mentaltrainer. Er bemängelte, dass der Resonanzkörper für Leute, die eine „unglaublich wichtige Meinung“ hätten, durch die sozialen Medien größer geworden sei. Davor müsse man sich teilweise auch schützen, betonte er. Wenn man sich jeden Tag damit beschäftigen würde, bekäme man schnell graue Haare. In diesem Sinn sei dieses Geschäft, in dem oftmals jene „Leute, die was wissen, nichts sagen, aber die, die was sagen, nichts wissen“, wie er es nannte, „gesund und ungesund“.

Interimstrainer Max Kaltenhauser ist einer der Senkrechtstarter im deutschen Eishockey. Vergangene Saison führte er die Eisbären Regensburg völlig überraschend zum Zweitliga-Meistertitel, dann folgte der Wechsel nach München. Für Regensburgs Geschäftsführer Christian Sommerer ist Kaltenhauser ein Arbeitstier und „Eishockey-Nerd im positiven Sinn“, der Dinge in der Kabine „unglaublich gut anmoderieren“ könne. Manchmal, so Sommerer, müsse man ihn „fast bremsen, um ihn vor sich selbst zu schützen“. Jetzt soll Kaltenhauser, zumindest erst einmal, wieder Schwung in den EHC-Laden bringen. In die Pflicht geraten jetzt aber auch die Spieler der nach Winklers Einschätzung „top besetzten Mannschaft“.