Der EHC Red Bull München muss für mehrere Wochen auf Eishockey-Profi Konrad Abeltshauser verzichten. Zudem fallen die Stürmer Ben Street, 35, und Julian Lutz, 18, aus, wie der DEL-Klub am Mittwoch mitteilte. Der 30 Jahre alte Verteidiger Abeltshauser hat sich im Champions-League-Spiel gegen Tappara Tampere in der vergangenen Woche eine Unterkörperverletzung zugezogen. Auch der kanadische Nationalspieler Street verpasse die kommenden Begegnungen wegen einer Blessur am Unterkörper. Bei Lutz wurde eine ebenfalls nicht genauer bezeichnete Oberkörperverletzung, die er im Training erlitten habe, als Ausfallgrund genannt.