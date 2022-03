Der EHC RB München hat seine Siegesserie in der Deutschen Eishockey Liga ausgebaut. Am Freitagabend gewannen die Münchner ihr Heimspiel gegen die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven mit 1:0, feierten damit den fünften Sieg in Serie und rückten in der Tabelle ganz eng an die zweitplatzierten Adler Mannheim heran. Frank Mauer erzielte per Konter den Treffer (34.). Die Münchner hatten von Beginn an mehr von der Partie, wurden aber immer wieder vom starken Bremerhavener Torhüter Maximilian Franzreb gestoppt, der in der vergangenen Saison bei den Tölzer Löwen zum besten Torhüter der DEL2 gewählt worden war. Yasin Ehliz (12.), Ben Street (27.) und Mauer (39.) scheiterten mit ihren Alleingängen an Franzreb, EHC-Kapitän Patrick Hager traf nach einem Konter in Unterzahl die Querlatte (35.). Münchens Torhüter Danny aus den Birken feierte sein zweites Zu-Null-Spiel der Saison. Am Sonntag sind die Münchner bei den Krefeld Pinguinen zu Gast (14 Uhr).