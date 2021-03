Die Kölner Haie sind und bleiben der Lieblingsgegner des EHC Red Bull München. Am Mittwochabend gewann die Mannschaft von Trainer Don Jackson in Köln mit 5:2 und feierte so den 15. Sieg in Folge gegen die Domstädter. "Wir haben die Kölner zu Fehlern gezwungen, die wir eiskalt bestraft haben", sagte EHC-Angreifer John-Jason Peterka bei Magentasport. Dabei erwischten die Kölner einen Start nach Maß. Nach nur 43 Sekunden überwand Jan-Luca Sennhenn mit seinem ersten DEL-Tor EHC-Torhüter Danny aus den Birken. Danach entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, in der die Haie die besseren Chancen hatten, aus den Birken aber zur Stelle war.

Die Münchner traten ohne Kapitän Patrick Hager an, der sich am Montag beim 9:2 gegen Krefeld verletzt hatte. In Köln fiel im Startdrittel auch Mark Voakes verletzt aus. Zu Beginn des Mitteldrittels drehten die Münchner trotzdem innerhalb von 42 Sekunden die Partie. Erst traf Frank Mauer per Konter, dann schoss Trevor Parkes das 2:1. Die Kölner Antwort darauf ließ wiederum nur 35 Sekunden auf sich warten, Jason Akeson überwand aus den Birken in Überzahl mit einem präzisen Schuss zum 2:2 (23.). Nach einem kurzen Lichtausfall in der Kölner Arena setzten die Münchner den Schlusspunkt im turbulenten Mitteldrittel: Yasin Ehliz erzielte nach schöner Vorarbeit von Verteidiger Konrad Abeltshauser das 3:2 (36.). "Es geht hoch und runter, gibt viele Chancen, alles ist mit dabei", sagte Ehliz. Ethan Prow (50.) und Maximilian Kastner (60., leeres Tor) sorgten dann für die Entscheidung.