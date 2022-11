Der EHC Red Bull München hat am Freitag trotz zahlreicher Ausfälle die DEL-Partie gegen die Straubing Tigers mit 3:2 nach Verlängerung gewonnen. Er ging krankheits- und verletzungsbedingt ohne sieben Spieler in das bayerische Derby. Die Münchner, bei denen die Verteidiger Leon van der Linde, 19, und Philipp Sinn, 18 ihre DEL-Debüts gaben, gerieten bereits in der vierten Minute in Rückstand, als die Scheibe vom Körper Mark Zengerles ins Tor von Mathias Niederberger sprang. Der Nationaltorhüter war nach zweiwöchiger Verletzungspause zurück. Trevor Parkes gelang in Überzahl der Ausgleich (14.). Parkes war es auch, der das 2:2 markierte (30.), nachdem Parker Tuomie die Gäste erneut in Führung gebracht hatte (18.). Niederberger war nach den ersten 20 Minuten wie auch EHC-Verteidiger Maksymilian Szuber in der Kabine geblieben. Stellvertreter Daniel Allavena parierte stark und hielt auch einen Penalty von Taylor Leier (45.). Zur Entscheidung traf Yasin Ehliz (63.).