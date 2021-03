Rückkehrer Konrad Abeltshauser hat dem EHC Red Bull München einen knappen Sieg in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) beschert. Der Verteidiger erzielte bei seinem Comeback am Dienstagabend den Siegtreffer beim 2:1-Heimerfolg gegen die Schwenninger Wild Wings. Abeltshauser hatte aufgrund einer Beinverletzung zwei Monate gefehlt. Der EHC, bei dem Verteidiger Mathew Maione sein Debüt feierte, bestimmte die Anfangsphase und testete Joacim Eriksson, den statistisch besten Torhüter der Liga, mehrfach. In Führung gingen aber die Wild Wings, da Troy Bourke den Münchner Torwart Danny aus den Birken überwand (20.), nachdem er in Minute 14 noch mit einem Alleingang an aus den Birken gescheitert war. Münchens Torhüter stand auch im Mitteldrittel im Fokus, speziell in Minute 25, als er einen Penalty von Jamie MacQueen entschärfte. So konnte John-Jason Peterka zum 1:1 ausgleichen, weil Eriksson hinter dem eigenen Tor die Scheibe vertändelte (38.). Abeltshauser staubte später zum Sieg ab (52.).