Der dreimalige deutsche Meister EHC Red Bull München leiht John-Jason Peterka aus: Voraussichtlich bis zum Saisonstart der Deutschen Eishockey Liga (DEL), deren Hauptrunde coronabedingt erst am 13. November beginnen soll, wird der 18-jährige Stürmer für den Schwesterklub EC Red Bull Salzburg spielen. Darauf haben sich die Münchner mit dem achtfachen österreichischen Meister verständigt, wie der EHC am Donnerstag mitteilte. Der potenzielle NHL-Erstrunden-Draftpick soll in der österreichischen Ice Hockey League, die mit einem Auftakt bereits zum 25. September plant, wichtige Wettkampfpraxis sammeln. "Die Entwicklung unserer jungen Spieler ist ein maßgeblicher Eckpfeiler unserer Philosophie", sagt EHC-Manager Christian Winkler. Peterka wechselte 2017 vom EC Bad Tölz in die Red Bull Akademie, zwei Jahre später debütierte er mit 17 Jahren beim EHC. In der vergangenen Saison absolvierte Peterka in DEL und Champions League 52 Pflichtspiele für München und erzielte dabei acht Tore.