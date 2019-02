24. Februar 2019, 22:24 Uhr Eishockey EHC-Klubrekord

Der EHC Red Bull München hat nach einem 3:2 gegen Ingolstadt bereits 109 Punkte und ist damit weiter im Rennen um den Hauptrundensieg in der Deutschen Eishockey Liga.

Von cbe

Der EHC Red Bull München ist weiter im Rennen um den Hauptrundensieg in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Der Meister gewann am Sonntagabend das Derby gegen den ERC Ingolstadt mit 3:2 und hat zwei Spieltage vor Ende der Hauptrunde drei Punkte Rückstand auf die Adler Mannheim, den Tabellenführer. In den ersten Spielminuten waren nur die Ingolstädter am Drücker, der EHC hatte große Probleme, aus dem eigenen Drittel zu kommen. Die verdiente Gäste-Führung erzielte Maury Edwards mit einem harten Schuss, den Münchens Torhüter Kevin Reich nicht sah (11.). Der Rückstand rüttelte München auf, und nur drei Minuten sorgte Yannic Seidenberg für das 1:1. Das Mitteldrittel begann ähnlich wie das erste: Die Gäste bestimmten das Geschehen und sorgten immer wieder für Gefahr vor Reich, der mehrmals gut abwehrte. Bei einem Pfosten-Schuss von Jerry D'Amigo hatte er Glück (23.).

Auf der Gegenseite konnten sich die Münchner auf ihre Kaltschnäuzigkeit verlassen. Yasin Ehliz traf mit einem platzierten Schuss zum 2:1 (33.), zwei Minuten später machte Andreas Eder per Nachschuss das 3:1. "Wir haben nicht gut begonnen" sagte EHC-Verteidiger Keith Aulie nach dem zweiten Drittel, "jetzt war es etwas besser." Im Schlussdrittel kontrollierten die Münchner lange das Geschehen, durch D'Amigos spätes 2:3 (57.) wurde es noch mal hitzig. 109 Punkte hat München nun in der Tabelle, das ist Klubrekord. Den Liga-Rekord hat gerade Mannheim aufgestellt (112 Punkte).