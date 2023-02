Der EHC Red Bull München hat seiner Niederlagenserie ein Ende bereitet. Nach drei Pleiten nacheinander siegte der Tabellenführer der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Freitag bei den Eisbären Berlin mit 4:3 und gewann so auch das vierte Saisonduell mit den Eisbären, die sich in der vergangenen Spielzeit durch einen Final-Erfolg über die Münchner den Meistertitel gesichert hatten. Nach einem torlosen Startdrittel wurde es in den zweiten 20 Minuten turbulent. Der EHC ging dank Zach Redmond (22., Überzahl) und Justin Schütz (28.) 2:0 in Führung, ehe Kevin Clark (29.) und Jonas Müller (40.) auf 2:2 stellten. Nur zwölf Sekunden nach dem Ausgleich waren die Münchner dank des 18. Saisontors von Yasin Ehliz (40.) wieder vorn. Im Schlussdrittel stand die zuletzt wackelige EHC-Defensive, die in den vorangegangenen drei Partien 13 Gegentore kassiert hatte, sicher und Chris DeSousa machte das 4:2. Drei Sekunden vor Ende gelang Clark das 3:4.