Der EHC München hat auf seine Verletzungsprobleme reagiert und die Nachwuchsspieler John Peterka, 18, und Justin Schütz, 20, zurückgeholt. Die beiden Stürmer trainieren bereits wieder mit der Mannschaft des dreimaligen deutschen Eishockey-Meisters. Wie die Münchner am Donnerstag mitteilten, beenden sie die Leihgeschäfte mit Red Bull Salzburg. "John und Justin haben in Salzburg spürbare Entwicklungsschritte gemacht. Es war absolut sinnvoll, dass sie dort bereits im September vergangenen Jahres, also viele Wochen vor Beginn der DEL, in die Saison starten konnten", begründete Manager Christian Winkler die Rückholaktion in die Deutsche Eishockey Liga (DEL). Nach den langfristigen Ausfällen von Dennis Lobach, Bastian Eckl, Nico Appendino und Luca Zitterbart habe man die Entscheidung getroffen.