Der Erfolgslauf des EHC München geht weiter. Am Dienstag gewannen die Münchner das Spitzenspiel bei den Eisbären Berlin mit 5:0 und feierten so den sechsten DEL-Sieg in Serie. "Das war eine sensationelle Teamleistung, meine Teamkollegen haben es mir sehr, sehr leicht gemacht", sagte Torhüter Kevin Reich bei Magentasport nach seinem ersten Zu-Null-Spiel der Saison. Durch den Sieg fixierte der EHC vorzeitig die Playoff-Teilnahme. Nach einer dominanten Eisbären-Anfangsphase übernahm der EHC die Kontrolle und ging dank der Tore von Roy (10.) und des ersten DEL-Treffers von Maione (16.) mit einer 2:0-Führung in die erste Pause. Chris Bourque (25.) und erneut Maione (40., Unterzahl) legten nach, Berlins Torhüter Mathias Niederberger machte im Schlussdrittel Platz für Tobias Ancicka. Zach Redmond markierte in Überzahl den Endstand (51.).