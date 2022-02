Drei Tage nach dem enttäuschenden Olympia-Aus hat der EHC Red Bull München einen Erfolg gegen den deutschen Nationalmannschaftskapitän Moritz Müller und dessen Kölner Haie in der Deutschen Eishockey Liga gefeiert. Die Münchner gewannen am Freitag beim Team des früheren Bundestrainers Uwe Krupp 3:1 (1:0, 2:1, 0:0). Nationalstürmer Frederik Tiffels war mit zwei Vorlagen am EHC-Erfolg in diesem coronabedingten Nachholspiel entscheidend beteiligt. Daryl Boyle erzielte die Führung für effektive und defensivstarke Münchner vor 4000 Zuschauern, Zach Redmond und Trevor Parkes erhöhten im Mittelabschnitt auf 3:0, ehe Lucas Dumont verkürzte. Die Münchner verteidigten im Schlussabschnitt konsequent. Kölns Maximilian Kammerer vergab die beste Chance auf den Anschlusstreffer (50.).