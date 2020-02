Der EHC Red Bull München hat im letzten Spiel vor der Februar-Länderspielpause der Deutschen Eishockey Liga (DEL) seinen Vorsprung an der Tabellenspitze ausgebaut. Durch den 2:1-Sieg bei den Kölner Haien am Sonntag haben die Münchner nun sechs Punkte Vorsprung auf die Adler Mannheim. Der EHC bescherte den Kölnern auch ohne Trainer Don Jackson, der aus privaten Gründen in seine US-amerikanische Heimat gereist war, die 13. Niederlage in Serie. Die Münchner, die wie schon in den vergangenen Partien ohne die verletzten Patrick Hager, Danny aus den Birken und Bobby Sanguinetti antraten, spielten ein schwaches Startdrittel. Offensiv traten sie kaum in Szene und defensiv agierten sie fahrig. Passend dazu servierte Andrew Bodnarchuk dem Kölner Stürmer Marcel Müller die Scheibe so auf den Schläger, dass dieser keine Probleme hatte, Daniel Fießinger aus kurzer Distanz zum 1:0 zu überwinden (4.). "Wir müssen schauen, dass wir die Scheiben schneller ins Offensiv-Drittel bekommen", erklärte Yasin Ehliz nach den ersten 20 Minuten. Das gelang im Mitteldrittel. Der EHC war nun präsenter und schnürte die Haie deren Drittel ein. Nach einem Lattentreffer von Blake Parlett (28.) erzielte Jason Jaffray in Überzahl das 1:1 (29.). Die Entscheidung fiel ebenfalls in Überzahl - und erneut durch Jaffray (50.).