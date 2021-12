Von Christian Bernhard

Der EHC Red Bull München hat sich mit einem guten Comeback, aber der nächsten Niederlage aus dem Eishockeyjahr 2021 verabschiedet. Am Donnerstag holten die Münchner im Heimspiel gegen die Iserlohn Roosters einen 0:3-Rückstand auf, verloren aber noch mit 3:4 nach Penaltyschießen und kassierten damit die achte Niederlage in ihren vergangenen neun Spielen in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Der EHC, der Anfang Dezember noch Tabellenführer war, geht nun als Tabellen-Vierter ins neue Jahr.

John Broda (2.) und Sena Acolatse (13.) brachten die Roosters im Startdrittel mit 2:0 in Führung. Münchens Trainer Don Jackson hatte sich zuletzt beklagt, sein Team spiele phasenweise zu langsam. Das war auch im letzten Spiel des Jahres zu beobachten, die schnellen Yasin Ehliz, Frederik Tiffels (beide krank) und Frank Mauer (Unterkörperverletzung) gingen dem EHC merklich ab. "Wir müssen das Spiel unter Kontrolle bekommen, bevor es zu spät ist", sagte Verteidiger Jonathon Blum bei Magentasport vor dem Mitteldrittel, in dem es nur 61 Sekunden dauerte, ehe Eric Cornel auf 3:0 für Iserlohn erhöhte. Die Münchner Reaktion kam spät, hatte es aber in sich: Philip Gogulla (39.) sowie Trevor Parkes (50., 60.) verwandelten das 0:3 in ein 3:3. Im Penaltyschießen siegte aber Iserlohn. Das neue Jahr beginnt für die Münchner mit einem Auswärtsspiel am Sonntag in Wolfsburg (16.30 Uhr).